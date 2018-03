Volley, Champions League: Civitanova-Trento, quarti di finale. Date, programma, calendario, orari e tv del derby

Civitanova e Trento si sfideranno nei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Derby tutto italiano che vale un posto nella Final Four di Kazan. La Lube ha surclassato il PGE Skra Belchatow mentre la Diatec si è imposta sullo Chaumont: ora lo scontro diretto tra i Campioni d’Italia e i dolomitici. A partire con i favori del pronostico saranno i marchigiani che vogliono tornare a giocarsi la semifinale, i ragazzi di Lorenzetti dovranno letteralmente superarsi se vorranno sconfiggere i rivali.

Si preannunciano due incontri molto intensi e appassionati con tante stelle in campo. Da una parte Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov supportati da Micah Christenson, Taylor Sander e Dragan Stankovic mentre dall’altra i vari Filippo Lanza, Simone Giannelli, Uros Kovacevic e Luca Vettori.

Di seguito il calendario, completo, il programma dettagliato e gli orari di Civitanova-Trento, quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

3/4/5 APRILE:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Diatec Trentino

10/11/12 APRILE:

20.30 Diatec Trentino vs Cucine Lube Civitanova













(foto Pier Colombo)