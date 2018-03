Volley, Champions League 2018 – Perugia, si fa sul serio: per il colpaccio ad Ankara. Zaytsev e compagni nella tana dell’Halkbank

La Champions League 2018 di volley maschile entra nella sua fase più importante e Perugia vola ad Ankara per sfidare l’Halkbank nell’andata degli ottavi di finale. Oggi pomeriggio (ore 15.30 italiane) i Block Devils se la vedranno con la compagine turca in un match già decisivo per il passaggio del turno: la capolista del nostro campionato va a caccia di una pesantissima vittoria in trasferta per alleggerire il ritorno in programma la prossima settimana al PalaEvangelisti. I ragazzi di coach Bernardi, che ha allenato l’Halkbank per ben due stagioni, sono attesi da una sfida davvero molto difficile e da non sottovalutare: alla Baskent Sports Hall non bisognerà lasciare nulla al caso se si vuole fare strada nella massima competizione continentale.

Perugia, reduce dal successo contro Ravenna nella gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto, si affiderà alle bombe dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, alla classe di ivan Zaytsev, ai muri di Marko Podrascanin e Simone Anzani, alla regia di Luciano De Cecco e al libero Massimo Colaci. L’unico dubbio riguarda il secondo schiacciatore visto che Aaron Russell ha qualche problema fisico e potrebbe essere sostituito da Alex Berger.

L’HalkBnak, allenato da Boban Kovac (ex coach della compagine di Gino Sirci), può contare su stelle di assoluto livello come la diagonale tutta cubana composta da Hierrezuelo ed Hernandez (già visti a Molfetta e Piacenza) e il martello Nemanja Petric che sarà affiancato dal mancino Subasi, da non sottovalutare i centrali Batur e Gunes. Perugia dovrà essere brava a contenere il servizio dei turchi e a contenere gli attacchi di palla alta di Hernandez e Petric.













(foto Valerio Origo)