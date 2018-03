Volley, Champions League 2018: Perugia-Halkbank Ankara, ritorno ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Perugia-Halkbank Ankara, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del passaggio del turno: dopo aver vinto l’andata per 3-0 in Turchia, i Block Devils potranno accontentarsi di conquistare due set per accedere ai quarti di finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partono con tutti i favori del pronostico e vogliono subito riscattare la sconfitta contro Ravenna che li costringerà a giocare la bella dei quarti di finale dei playoff scudetto. Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere con l’ostica formazione turca guidata dalla diagonale Hierrezuelo-Hernandez: non bisognerà sottovalutare le velleità di un avversario ostico e combattivo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Halkbank Ankara, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

20.30 Sir Sicoma Colussi Perugia vs Halkbank Ankara













(foto Valerio Origo)