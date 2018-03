Volley, Champions League 2018: Halkbank Ankara-Perugia, andata ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi martedì 13 marzo si gioca HalkBank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Alla Baskent Sports Hall si gioca una partita fondamentale per il futuro dei Block Devils nella massima competizione continentale: l’obiettivo è quello di sbancare la capitale turca per avvicinarsi ai quarti di finale e continuare a sognare in grande. Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro una formazione ostica che può fare affidamento su una diagonale di assoluto rilievo composta da Hierrezuelo ed Hernandez, senza dimenticarsi del martello Petric.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (ad Ankara sono due ore avanti rispetto a noi).

MARTEDI’ 13 MARZO:

15.30 Halkbank Ankara vs Sir Sicoma Colussi Perugia













(foto Valerio Origo)