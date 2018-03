Volley, Champions League 2018: Civitanova-Belchatow, ritorno ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi giovedì 22 marzo si gioca Civitanova-PGE Skra Belchatow, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Campioni d’Italia vanno a caccia della qualificazione al turno successivo: dopo il 3-2 strappato a Lodz, la Lube dovrà vincere anche di fronte al proprio pubblico oppure perdere al tie-break per poi conquistare il golden set di spareggio. Osmany Juantorena e compagni hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sulla formazione di coach Roberto Piazza e giocarsi il derby con Trento.



Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-PGE Skra Belchatow, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

GIOVEDI’ 22 MARZO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs PGE Skra Belchatow













(foto Pier Colombo)