Volley, Challenge Cup 2018 – Ravenna travolta dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata: 0-3 al Pala De Andrè

Ravenna è stata travolta dal Maliye Piyango Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. La formazione turca passa al Pala De Andrè per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) e ipoteca la qualificazione alla Finale. I giallorossi, infatti, per accedere all’atto conclusivo dovranno vincere nella capitale turca per 3-0 o 3-1 e poi imporsi al golden set: attualmente sembra una missione impossibile per i ragazzi di coach Soli visto il divario tecnico tra le due formazioni.

Gli uomini di Uslu hanno piazzato il break decisivo nella parte centrale dei tre set e nel finale non si sono mai fatti riprendere. Show personale dell’opposto Oliver Venno (23 punti, 4 aces) che ha trascinato tutta la squadra in cui militano anche gli ottimi Gjorgiev, Stankovic e Gunes. A Ravenna non sono bastati i soliti Paul Buchegger (19) e Cristian Poglajen (17), prova sottotono di Nicolas Marechal (2).