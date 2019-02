Volley, SuperLega 2019: 20^ giornata, Verona espugna Ravenna e rafforza il sesto posto

Verona ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-22; 25-22; 25-20) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Calzedonia si è imposta al Pala De Andrè in 89 minuti di gioco, mantenendo sempre il controllo della situazione e sorprendendo i padroni di casa nei momenti cruciali del match: gli scaligeri hanno confermato i favori del pronostico e hanno rafforzato il sesto posto in classifica, ora sono a un solo punto di distacco da Milano che domani affronterà Monza in un sentitissimo derby. I gialloblù hanno sostanzialmente messo in cassaforte la qualificazione ai playoff scudetto mentre i romagnoli, sempre al nono posto, sono incappati in una brutta battuta d’arresto e ora la corsa verso la top eight si fa più complicata.

Verona ha fatto la differenza con 10 muri e 9 aces, spiccano in particolar modo l’opposto Pierre Boyer (16 punti, 4 aces) e lo schiacciatore Matey Kaziyski (13 punti) ma va in doppia cifra anche l’eterno centrale Emanuele Birarelli (11, 3 muri e 3 aces), bella regia di Luca Spirito che ha messo a segno anche 4 muri. A Ravenna non è bastato il solito Kamil Rychlicki (18).

Foto: LauraAntonini