Volley, Caterina Bosetti: “Mi sono spappolata il ginocchio”. Lesione dei legamenti, domani l’operazione. Addio ai Mondiali?

Lesione dei legamenti del ginocchio sinistro. Questo è il referto medico per Caterina Bosetti dopo l’infortunio subito sabato sera durante il match giocatore contro Casalmaggiore in Serie A1. La schiacciatrice di Modena si è sottoposta agli esami diagnostici presso la clinica Villa Stuart a Roma e domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. Come ha dichiarato lei stessa su Instagram: “Il ginocchio è praticamente spappolato, tutto quello che potevo rompere l’ho rotto“. Non si conoscono i tempi di recupero ma sembra davvero difficile recuperarla per l’estate in Nazionale che culminerà con i Mondiali in Giappone.