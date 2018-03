VIDEO Pattinaggio Artistico, Mondiali 2018: riviviamo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek

Macchiato da un errore sulla combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Nonostante la caduta di Valentina, la coppia ha portato a termine un buon programma, eseguendo con un buon grado di esecuzione gli elementi proposti, in particolare nei salti lanciati rittberger e lutz.

Riviviamo il programma libero della coppia azzurra, valutato 130.65 punti nel segmento, per un totale di 202.16.

Foto: Pier Colombo