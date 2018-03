Sci halfpipe, Coppa del Mondo 2018 – Alex Ferreira e Cassie Sharpe vincono le Sfere di Cristallo!

A Tignes (Francia) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Alex Ferreira, 23enne statunitense già argento alle Olimpiadi 2018, ha conquistato la prima Sfera di Cristallo della sua carriera grazie al secondo posto ottenuto nella gara odierna alle spalle del canadese Noah Bowman (94.20 a 92.20), mentre a completare il podio è stato l’altro canadese Simon D’Artois (89.20). Niente da fare per Dawid Wise: il Campione Olimpico ha concluso in nona posizione (60.80) e ha così lasciato via libera a Ferreira.

Tra le donne, invece, trionfo totale di Cassie Sharpe che vince la gara di oggi (90.40) e conquista anche la Sfera di Cristallo. La canadese ha piazzato il sorpasso finale sulla statunitense Brita Sigourney (oggi terza con 88.40, chiude a 23 punti in classifica generale dalla rivale). La 25enne di Calgary, Campionessa Olimpica a PyeongChang e argento mondiale nel 2015, porta così a casa la sua prima Sfera di Cristallo. Secondo posto di giornata per la francese Marie Martinod (90.00).