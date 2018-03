LIVE Biathlon, Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA: si chiude la stagione, duello Kuzmina-Makarainen per la Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE delle mass start valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 da Tyumen, in Russia. La giornata odierna farà calare il sipario sulla stagione del grande biathlon: nonostante questo, mancano ancora le ultime sentenze, gli ultimi verdetti. A partire dalla lotta per la Coppa del Mondo femminile: in classifica generale, Anastasiya Kuzmina e Kaisa Makarainen sono divise da una manciata di punti e la competizione odierna sarà di fatto uno spareggio. Tra gli uomini, invece, Martin Fourcade sembra vicinissimo alla conquista anche della Coppetta della partenza in linea. Per l’Italia al via Lukas Hofer e Dominik Windisch tra gli uomini (a partire dalle 14.00), mentre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer rappresenteranno i colori azzurri tra le donne (il via alle 16.00).

OA Sport vi propone la Diretta LIVE delle mass start di Tyumen, ultime prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con gli aggiornamenti, la prima gara alla 14.00. Buon divertimento a tutti.













