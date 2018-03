VIDEO Anna Cappellini-Luca Lanotte, un programma libero da lacrime per gli azzurri ai Mondiali di Milano. “Grazie per sempre”

“Grazie per sempre”. E’ con queste parole che Anna Cappellini, rivolgendosi a Luca Lanotte, ha ringraziato il suo compagno di avventura in quest’esibizione emozionante, nella free dance, dei Mondiali di pattinaggio di figura a Milano. Lacrime e gioia fuse in un esercizio che, anche per i profani, è pura poesia.

La colonna sonora de “La vita è bella”, capolavoro firmato da Roberto Benigni, si confà alla prova dei due azzurri che si regalano un sogno dal punto di vista emozionale e tecnico, sbriciolando il primato nazionale delle specialità con il punteggio di 114.62 e pazienza per il podio iridato sfumato. Grazie di tutto ragazzi! Riviviamo la prova della nostra magica coppia della danza sul ghiaccio meneghino.

IL VIDEO DELLA SPLENDIDA ESIBIZIONE DI CAPPELLINI/LANOTTE

Anna Cappellini e Luca Lanotte meravigliosi come non mai! 😍⛸🇮🇹 Con 114.62 punti sbriciolano il primato nazionale nella free dance! 🔝#Milano2018 | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/nngjPJH5ya — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 24, 2018













Foto: Valerio Origo