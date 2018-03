Tuffi, World Series 2018: il calendario e tutte le date della stagione. Il programma completo

Sta per partire la grande avventura delle World Series 2018 di tuffi che vedrà i più grandi atleti, dal trampolino alla piattaforma, pronti ad esibirsi e dare spettacolo in volo ed in acqua. L’Italia vedremo come deciderà di prendere parte a questo percorso a tappe in cui sarà importante anche confrontarsi con realtà qualificate come Russia e Cina. Di seguito il programma completo:

CALENDARIO WORLD SERIES 2018

9-11 marzo – Pechino (Cina)

15-17 marzo – Fuji (Giappone)

27-29 aprile – Montreal (Canada)

4-6 maggio – Kazan (Russia)

CALENDARIO WORLD GRAND PRIX 2018

23-25 febbraio – Rostock (Germania)

10-13 maggio – Calgary (Canada)

6-8 luglio – Bolzano (Italia)

13-15 luglio – Madrid (Spagna)

9-11 novembre – Kuala Lumpur (Malesia)

15-18 novembre – non definita la sede

23-25 novembre – Singapore













Foto: pagina facebook Fina