Tuffi, World Series 2018: a Fuji il secondo appuntamento. Bertocchi-Verzotto a caccia del podio

Secondo appuntamento stagionale per le World Series 2018. Dopo la tappa di Pechino, il meglio del mondo dei tuffi si trasferisce in Giappone a Fuji.

In terra cinese è stato un vero e proprio dominio dei padroni di casa. La Cina ha monopolizzato il gradino più alto del podio a Pechino, con ben dieci vittorie in altrettante gare. Non è mancato comunque lo spettacolo con risultati davvero eccezionali come dal trampolino con le vittorie individuali di Shi Tingmao e Xie Siyi e poi in quelle nelle gare sincro.

Anche al Fuji saranno in gara Elena Bertocchi e Maicol Verzotto nella gara dal sincro misto dai 3 metri. A Pechino la gara è stata vinta dalla coppa cinese Li/Wang (331.50) davanti ai britannici Daley/Reid (308.67) e ai canadesi Imbeau Dulac/Abel (302/67), con gli azzurri che hanno sfiorato i 300 punti, chiudendo alla fine con 296.25, frutto di un ottimo doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 70.20 e purtroppo anche un doppio e mezzo indietro carpiato da 56.70 punti. L’obiettivo al Fuji sarà quello di provare a centrare il podio e si sfondare il muro dei 300.

Questo il programma della competizione (orari italiani)

GIOVEDI’ 15 MARZO

ore 2.00 Finale sincro piattaforma donne

ore 2.40 Finale sincro piattaforma uomini

ore 8.00 Finale sincro 3 metri donne

ore 8.45 Finale sincro 3 metri uomini

VENERDI’ 16 MARZO

ore 2.00 Semifinali piattaforma donne

ore 3.20 Semifinali 3 metri uomini

ore 8.00 Finale piattaforma donne

ore 9.00 Finale 3 metri uomini

ore 9.50 Finale sincro misto piattaforma

SABATO 17 MARZO

ore 2.00 Semifinali 3 metri donne

ore 3.20 Semifinali piattaforma uomini

ore 8.00 Finale 3 metri donne

ore 9.00 Finale piattaforma uomini

ore 9.50 Finale sincro misto 3 metri













Foto fin deepbluemedia