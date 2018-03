Nuoto di fondo, World Series Doha 2018: i convocati dell’Italia. C’è Gregorio Paltrinieri! Prosegue il progetto verso Tokyo 2020

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in azione. Il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo dei 1500m stile libero sarà infatti impegnato nella prima tappa delle World Series di nuoto di fondo. Il carpigiano, dopo i sei mesi di allenamento in Australia intervallati dalla non esaltante partecipazione ai Mondiali in vasca corta, sarà impegnato a Doha (Qatar) il prossimo 17 marzo.

L’allievo di Stefano Morini gareggerà per la terza volta in acque libere: lo scorso anno, infatti, si esibì in Coppa Len a Eilat (concluse in quarta posizione) e alle trionfali Universiadi di Taipei. Ora il 23enne sarà chiamato ad alzare l’asticella in un contesto ancora più competitivo con l’obiettivo di prendere le misure a questa nuova specialità: Gregorio Paltrinieri non ha fatto mistero di voler provare a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, naturalmente accompagnando lo sforzo della 10km alle sue naturali distanze in vasca.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con i grandi specialisti del nuoto di fondo come Arianna Bridi (bronzo iridato sui 10km e sui 25km), l’argento olimpico Rachele Bruni, Simone Ruffini, Martina De Memme e Giulia Gabbrielleschi senza dimenticarsi di Mario Sanzullo (argento mondiale sui 5km) e Matteo Furlan (secondo nella maratona di Budapest). Si nuoterà nelle acque antistanti alla Doha’s Corniche partendo dalla statua di Orry. Spiccano le presenze di Sharon Van Rouwendaal e Ferry Weertman, entrambi vincitori alle Olimpiadi di Rio 2016, ma vanno menzionati altri big come Samantha Michelle Arevalo Salinas, Marc-Antoine Olivier, Jack Burnell.













