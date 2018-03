Triathlon, World Series Abu Dhabi 2018: tra gli uomini dominio assoluto di Henri Schoeman. 18° Alessandro Fabian

Il sudafricano Henri Schoeman ha letteralmente dominato la tappa di Abu Dhabi delle World Triathlon Series 2018: per la seconda volta nella storia del circuito maggiore un triatleta è riuscito a concludere per primo la frazione a nuoto, quella di ciclismo e quella di corsa (unico precedente del britannico Alistair Brownlee a Kitzbuehel nel 2011).

Per la prima volta non è uno spagnolo ad alzare le braccia al cielo negli Emirati Arabi Uniti: in precedenza c’erano riusciti Javi Gomez Noya e Mario Mola, con quest’ultimo che oggi si deve accontentare della seconda piazza, a soli 6″ dal vincitore. Non bastano infatti all’iberico i 14″ recuperati nei 5 km di corsa: per Schoeman, che chiude in 57’03”, si tratta della seconda vittoria nelle World Series.

Terzo il transalpino Vincent Luis, staccato di 22″, che nell’ultima parte di gara non riesce a tenere il ritmo dello spagnolo, con il quale aveva condiviso buona parte dell’inseguimento al sudafricano. Gli italiani: Alessandro Fabian è 18° a 1’24”, 39° Matthias Steinwandter a 2’52”.

Di seguito la top 10 della gara maschile

1 Henri Schoeman RSA 57:03

2 Mario Mola ESP 57:09

3 Vincent Luis FRA 57:25

4 Léo Bergere FRA 57:34

5 Jacob Birtwhistle AUS 57:40

6 Joao Silva POR 57:45

7 Jonathan Brownlee GBR 57:56

8 Adrien Briffod SUI 57:57

9 Gustav Iden NOR 57:58

10 Richard Murray RSA 57:59













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITRI

roberto.santangelo@oasport.it