Tour de France 2020: la Grande Partenza sarà a Nizza! Seconda volta in Costa Azzurra

Il Tour de France 2020 partirà da Nizza. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori della Grand Boucle. Sulla Costa Azzurra scatterà la corsa a tappe più prestigiosa del mondo, per la seconda volta dopo il 1981 quando Bernard Hinault arrivò in maglia gialla a Parigi per la terza volta. Entusiasmo da parte del Direttore Christian Prudhomme: “Ritengo che molti ciclisti saluteranno questa notizia con un grande sorriso”. “Il Tour è il terzo evento internazionale a livello sportivo e come tale rappresenta un notevole impulso economico per l’intera regione”, ha dichiarato il sindaco della città Christian Estrosi.













Foto: © ASO/Pauline Ballet