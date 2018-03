Tottenham-Juventus in diretta tv su Canale 5: come vedere la Champions League in tv. Data, programma, orario d’inizio

Tottenham-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5: mercoledì 7 marzo andrà in scena una delle partite più importanti della stagione per i bianconeri, costretti a vincere (o a pareggiare segnando almeno tre gol) per passare il turno e proseguire la propria avventura in Champions League. A Londra i ragazzi di Max Allegri sono chiamati a una vera e propria impresa contro la compagine inglese: i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e volare ai quarti di finale ma devono confezionare la partita perfetta.

Le gesta di Buffon e compagni saranno fruibili a tutti in chiaro e gratis sulla rete ammiraglia di Mediaset che ha scelto di fare questo regalo a tutti i tifosi e agli appassionati del grande calcio. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 garantirà un pieno di ascolti e di introiti pubblicitari: il match dei bianconeri inchioderà un vasto pubblico di fronte al televisore. Basterà sintonizzarsi su Canale 5 nella serata di mercoledì 7 marzo (ore 20.45) per novanta minuti di passione che decideranno il futuro della Juventus nella massima competizione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 7 MARZO:

20.45 Tottenham-Juventus