Tirreno-Adriatico 2018: i favoriti. Un poker d’assi per la vittoria: Nibali, Froome, Aru e Dumoulin all’assalto

Tutto pronto per la Corsa dei Due Mari: la Tirreno-Adriatico scatterà domani con la consueta cronometro a squadre da Lido di Camaiore. Un’edizione unica quella di quest’anno: al via infatti una startlist monstre, presenti tantissimi dei più forti corridori sulla scena mondiale. Difficile indicare dei possibili favoriti, visto che siamo ad inizio stagione: ci si può soffermare però sui fab4 che sono sicuramente pronti ad una sfida entusiasmante.

L’uomo più atteso è sicuramente Chris Froome. Il britannico del Team Sky vuole tornare a far parlar di se soltanto per i risultati in strada. Fari puntati sul Giro d’Italia, ovviamente, ma la Tirreno è una tappa di passaggio importante verso la Corsa Rosa.

Chi punterà sul Giro è anche Tom Dumoulin. Il detentore della Maglia Rosa è atteso da prestazioni pari al suo valore, dopo qualche uscita non al top in questo inizio di stagione. Salirà di colpi proprio in questa occasione? Il percorso sembra essere adatto alle sue caratteristiche. Da sfruttare ovviamente i chilometri a cronometro per il campione del mondo in carica della specialità.

In casa Italia c’è la coppia d’oro dell’ultimo lustro: gli isolani Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ex compagni di squadra all’Astana. Entrambi hanno cambiato divisa, ma restano ovviamente le punte di diamante per il Bel Paese. Nibali, come di consueto, non ha iniziato l’anno al 100%. Classica partenza a rilento, ad aiutare i compagni di squadra mettendo chilometri nelle gambe. Ora però si fa sul serio: il calendario si infittisce e arriva l’appuntamento con le attese classiche di primavera. C’è bisogno di battere un colpo già alla Corsa dei due Mari.

Il sardo invece ha già dimostrato una gamba migliore nelle prime corse del 2018. Può affinare al meglio la condizione, visto che punta al Giro che non ha potuto disputare l’anno scorso per un brutto infortunio alla vigilia. Da campione italiano vorrà comunque farsi vedere davanti con la maglia tricolore.

Foto: Pier Colombo