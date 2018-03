Tiro a segno, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: Istvan Peni e Manu Bhaker vincono all’ultimo respiro nella finali odierne!

Una finale all’ultimo respiro, o meglio, decisa all’ultimo tiro: Istvan Peni si impone nella carabina 10 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno, in corso a Guadalajara, in Messico. Il magiaro vince con 249.5, superando l’austriaco Alexander Schmirl, secondo con 248.7. Nell’ultimo tiro infatti l’ungherese fa 10.6, mentre il suo avversario rovina tutto con 9.4, il suo peggior tiro dell’intera serie di finale.

Terzo posto per l’indiano Ravi Kumar, che batte allo shoot off il connazionale Deepak Kumar, prima di essere eliminato a quota 226.4. Quinto l’israeliano Sergey Richter, fuori a 184.1, mentre l’austriaco Bernhard Pickl si ferma a 162.7, in sesta posizione. Settimo l’argentino Facundo Firmapaz, a quota 142.4, mentre il primo finalista ad essere eliminato è il francese Brian Badouin, ottavo a 118.0.

Nella pistola 10 metri femminile vittoria, sempre all’ultimo tiro, dell’indiana Manu Bhaker, con 237.5, che batte in un pazzo finale la padrona di casa Alejandra Zavala Vazquez, che si è fermata a 237.1. Nell’ultimo tiro la messicana fa solo 8.8, mentre l’indiana centra 10.6 e porta a casa la vittoria.

Sale sul podio la transalpina Celine Goberville, terza a 217.0, mentre si deve accontentare del quarto posto l’indiana Singh Yashaswini Deswal, con 196.1. Quinta l’ellenica Anna Korakaki a quota 177.0, mentre la teutonica Sandra Reitz è sesta a 155.8, e precede la connazionale Julia Hochmuth. La prima finalista ad essere eliminata è l’elvetica Heidi Diethelm Gerber, con 110.4.













Foto: ISSF

