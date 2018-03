Taekwondo, Sofia Open 2018: nessun podio per l’Italia in Bulgaria, un coriaceo Antonio De Gaetano esce di scena ai quarti di finale

Italia giù di tono nel Sofia Open 2018, torneo di categoria G1 che assegna punti per i ranking mondiali del taekwondo. Nessun podio è arrivato per i colori azzurri, ma il team Italia ha tenuto a riposo i propri elementi più rappresentantivi recandosi in Bulgaria con una pattuglia ricca di giovani, alcuni dei quali hanno anche ben figurato.

Antonio De Gaetano, in particolare, è arrivato fino ai quarti di finale della categoria -58 kg, dopo aver sconfitto con un netto 35-9 il greco Marinos Douros. Ma l’azzurro si è dovuto arrendere al temibile ucraino Taras Malchenko, che ha prevalso 29-2 spezzando le velleità di podio per De Gaetano. Michele Fugazzotto, invece, è uscito di scena al terzo turno della categoria -68 kg, superando 13-10 il cipriota Themistoklis Angelidis, ma incappando in una pesante sconfitta per 2-19 ad opera dell’israeliano Ilan Braginski.

Non va oltre il primo turno, invece, l’unica portacolori al femminile per il Bel Paese, Martina Corelli, che ha ceduto nella categoria -49 kg contro l’australiana Amelia Griffin per giudizio dell’arbitro al termine di un incontro equilibrato e concluso in parità. Mariano Bucolo (-74 kg), dal canto suo, è riuscito a vincere il primo match per 9-6 contro il cipriota Christos Pilavakis prima di uscire di scena, mentre Simone Caliri (-54 kg) è stato eliminato al secondo turno dal croato Luka Turkaj.

Considerando la scorpacciata di podi nell’Egypt Open 2018, i riscontri di inizio stagione per l’Italia sono alquanto positivi. E per i giovani atleti azzurri il torneo di Sofia è stato comunque un buon banco di prova per acquisire ulteriore esperienza in ambito internazionale.













Foto: Facebook Antonio De Gaetano