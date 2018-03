Tennis, WTA Miami 2018: i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi

Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente protagonista in un torneo già vinto nel 2012.

Agli ottavi di finale, invece, ci vanno Garbine Muguruza e Karolina Pliskova. Tutto molto facile per la spagnola, che domina l’americana McHale, imponendosi in un’ora e dieci minuti di gioco per 6-2 6-1; mentre più complicato il cammino della ceca, che deve lottare fino al terzo set con la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh, che ha ceduto all’ex numero uno solo al tiebreak dell’ultimo parziale dopo una battaglia di quasi due ore e mezza.

Supera il turno anche Viktoria Azarenka. La bielorussa, scesa fino al numero 186 del mondo ed in tabellone grazie ad una wild card, ha sconfitto in tre set la lettone Anastasija Sevastova, numero 17 del ranking WTA. Azarenka sembra ormai aver risolto i problemi extra-campo (affidamento del figlio), tornando a pensare solamente al tennis.

Bella e solida vittoria per Angelique Kerber, che centra la qualificazione agli ottavi, imponendosi con un doppio 6-4 sulla russa Anastasija Pavlyuchenkova.

Grande sorpresa la cinese Yafan Wang, numero 125 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che ha superato al tiebreak del terzo turno l’americana Alison Riske. Agli ottavi accede anche la kazaka Zarina Dyas e con lei anche l’americana Sloane Stephens.

Questo il riepilogo dei risultati

A.Radwanska (POL) b. Halep (ROU) 3-6 6-2 6-3

Ka.Pliskova (CZE) b. Hsieh (TPE) 6-4 1-6 7-6

Diyas (KAZ) b. Witthoeft (GER) 4-6 7-5 6-0

Azarenka (BLR) b. Sevastova (LAT) 3-6 6-4 6-1

Wang (CHN) b. Riske (USA) 4-6 6-3 7-6

Kerber (GER) b. Pavlyuchenkova (RUS) 6-4 6-4

Stephens (USA) b. Niculescu (ROU) 6-7 6-3 4-0 rit.

Muguruza (SPA) b. McHale (USA) 6-2 6-1













Foto: pagina Twitter WTA Miami