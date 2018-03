Tennis, WTA Miami 2018: i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci

Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci.

Di seguito i risultati della prima giornata di gare

16:20 Finale Tsurenko L. (Ukr) 1 6 4 5 Tomljanovic A. (Aus) 2 3 6 7 17:10 Finale

(Ritiro) McHale C. (Usa) 0 1 Kanepi K. (Est) rit. 0 3 17:20 Finale Larsson J. (Swe) 2 4 77 7 Siniakova K. (Cze) 1 6 65 5 18:30 Finale Haddad Maia B. (Bra) 2 77 6 Watson H. (Gbr) 0 63 2 18:55 Finale Sasnovich A. (Blr) 2 1 77 7 Pliskova Kr. (Cze) 1 6 65 5 20:20 Finale Anisimova A. (Usa) 2 6 1 6 Wang Q. (Chn) 1 3 6 2 20:45 Finale Bondarenko K. (Ukr) 1 77 5 1 Van Uytvanck A. (Bel) 2 63 7 6 21:25 Finale Liu C. (Usa) 2 6 6 Osuigwe W. (Usa) 0 3 1 22:30 Finale Pera B. (Usa) 2 7 6 Arruabarrena-V. L. (Esp) 0 5 4 23:10 Finale Krunic A. (Srb) 0 5 1 Sakkari M. (Gre) 2 7 6 23:25 Finale Barthel M. (Ger) 0 65 3 Babos T. (Hun) 2 77 6

00:50 Finale Flipkens K. (Bel) 2 6 6 Buzarnescu M. (Rou) 0 2 3













Foto: Pagina Facebook Supertennis

