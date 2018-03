Tennis, WTA Indian Wells 2018: i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince, Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà

Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non trovando mai continuità nel proprio tennis. Per sua fortuna, la Bertens non ha del tutto approfittato degli errori della Williams, vanificando il più delle volte delle situazioni favorevoli. Per cui con il punteggio di 7-6 7-5 la campionessa americana accede al 3° turno e, come da pronostico, ci sarà il confronto con la sorella Venus, vittoriosa contro la rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.35 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4.

Venus-Serena.

A 29th meeting.

The 3R of the #BNPPO18.

Their earliest at an event since the '98 Aus Open.

When they played each other for the very, very first time. We can't wait. Can you? pic.twitter.com/d5XKPHhpsm — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2018

Risponde presente anche la n.2 del mondo Caroline Wozniacki impostasi con facilità contro la spagnola Lara Arruabarrena 6-4 6-1 in 1 ora e 29 di partita, mettendo in mostra sempre un rovescio di pregevolissima fattura ed una condizione fisica più che buona. Al 3° turno un’avversaria non facile per la danese, ovvero la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, pericolosa su questa superficie, vincente contro l’estone Anett Kontaveit 6-2 6-4. Sorprende, invece, l’eliminazione della n.14 del mondo Madison Keys, sconfitta dalla connazionale Danielle Rose Collins (n.117 WTA) 6-3 7-6.

I RISULTATI DI SABATO 10 MARZO

20:10 Finale Barthel M. (Ger) 0 4 3 Svitolina E. (Ukr) 2 6 6 20:10 Finale Keys M. (Usa) 0 3 61 Collins D. R. (Usa) 2 6 77 20:10 Finale Kontaveit A. (Est) 0 2 4 Sasnovich A. (Blr) 2 6 6 20:10 Finale Suarez Navarro C. (Esp) 2 6 2 6 Hsieh S-W. (Tpe) 1 4 6 3 20:10 Finale Zhuk S. (Rus) 2 6 2 7 Rybarikova M. (Svk) 1 3 6 5 21:50 Finale Vikhlyantseva N. (Rus) 0 4 1 Goerges J. (Ger) 2 6 6 22:30 Finale Williams V. (Usa) 2 6 6 Cirstea S. (Rou) 0 3 4 22:45 Finale

(Ritiro) Siniakova K. (Cze) 0 2 2 Kasatkina D. (Rus) 1 6 5 23:40 Finale Vesnina E. (Rus) 2 2 6 6 Bellis C. (Usa) 1 6 1 1 23:45 Finale Wickmayer Y. (Bel) 0 63 2 Gavrilova D. (Aus) 2 77 6

00:10 Finale Williams S. (Usa) 2 77 7 Bertens K. (Ned) 0 65 5 00:35 Finale Sevastova A. (Lat) 2 6 2 6 Puig M. (Pur) 1 2 6 1 01:45 Finale Arruabarrena-V. L. (Esp) 0 4 1 Wozniacki C. (Den) 2 6 6 02:45 Finale Garcia C. (Fra) 2 6 6 Brady J. (Usa) 0 4 4

Foto: profilo twitter Indian Wells