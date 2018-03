Tennis, WTA Indian Wells 2018: i risultati di mercoledì 14 Marzo. Simona Halep e Naomi Osaka in semifinale! Ko Martic e Pliskova

Simona Halep e Naomi Osaka sono le prime semifinaliste del torneo di Indian Wells, primo Wta Premier Mandatory stagionale. Se la numero uno del mondo ha sofferto e ha vinto in tre set contro Petra Martic, completamente diverso il quarto della giapponese, che ha dominato Karolina Pliskova.

La prima a staccare il biglietto per la semifinale è stata Halep, che si è resa protagonista di una battaglia di quasi due ore e mezza con la croata Martic, che alla fine è stata sconfitta 6-4 6-7 6-3. Nel primo set è decisivo un unico break, quello ottenuto dalla 26enne di Costanza in apertura. Secondo set, invece, che vede Martic portarsi avanti sul 2-0, ma poi perdere il servizio nel nono game quando sembrava ormai in procinto di chiudere. La croata, però, è riuscita poi a fare il suo tiebreak, portandosi addirittura sul 3-1 nel terzo set. Da quel momento è stato un monologo di Halep, con la numero uno del mondo che ha vinto i successivi cinque game, conquistando set e partita.

Prima semifinale della carriera in un WTA Premier Mandatory e sicuro nuovo best ranking (sarà almeno numero 31 del mondo) per una sempre di più sorprendente Naomi Osaka. Ad Indian Wells è probabilmente esploso il talento della 20enne giapponese-americana, che ha dominato il suo quarto di finale contro Karolina Pliskova, numero 5 del ranking WTA, sconfitta in due set per 6-2 6-3 dopo un’ora e venti di gioco. Nel primo set Osaka parte fortissimo con il break in apertura e poi scappa sul 4-1, strappando una seconda volta il servizio all’avversaria e chiudendo poi 6-2. Nel secondo set ci sono, invece, quattro break consecutivi nei primi quattro game, poi l’equilibrio viene spezzato dalla giapponese che dal 3-3 vince i restanti tre game e conquista la semifinale.

Questo il riepilogo dei risultati

Halep (Rou) b. Martic (Cro) 6-4 6-7 6-3

Osaka (Jpn) b. Pliskova (Cze) 6-2 6-3













