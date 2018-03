Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: i risultati di mercoledì 14 marzo. Roger Federer e Juan Martin Del Potro accedono ai quarti di finale

Giornata dedicata agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2018. Nella notte italiana è tornato sul cemento californiano Roger Federer (n.1 del mondo) sfidando il francese Jeremy Chardy (n.100 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini al 2° turno. Lo svizzero, come da pronostico, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 accelerando nei momenti topici del confronto al cospetto di uno Chardy molto combattivo. L’elvetico, infatti, ha messo in mostra colpi d’alta scuola quando ne ha avuto veramente bisogno gestendo sapientemente il match e staccando il biglietto per i quarti di finale dove incontrerà il coreano Hyeon Chung (testa di serie n.23), nel remake della semifinale degli Australian Open 2018 (vinta dal rossocrociato per il ritiro del giovane avversario). Chung che ha sconfitto piuttosto nettamente l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.34 ATP) 6-1 6-3 mettendo in mostra un gran tennis. Si prevede, dunque, uno scontro molto interessante con Roger.

Risponde presente anche Juan Martin Del Potro anche se, nel derby argentino contro Leonardo Mayer (n.47 del mondo), il n.8 del mondo ha faticato più del previsto nell’avere la meglio. 3-6 7-6 6-3, dopo 2 ore 31 minuti di gioco, lo score di un incontro molto ben giocato da Mayer che ha saputo rispondere egregiamente, per larghi tratti della partita, alle bordate di Del Potro. Alla lunga, però, le differenze tecniche sono emerse e così il gigante di Tandil accede ai quarti dove se la vedrà contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, uscito vittorioso dal match contro il francese Pierre Hugues HerberT: 6-4 7-6 il punteggio finale in favore del teutonico.

Senza neanche giocare, invece, il canadese Milos Raonic (ex top10) va avanti nel suo percorso sfruttando il ritiro del cipriota Marcos Baghdatis (n.102 del mondo) e così per il nordamericano si prospetta la sfida tutta potenza con l’americano Sam Querrey (testa di serie n.18) che ha piegato in due set lo spagnolo Feliciano Lopez 6-3 6-4. A completare gli accoppiamenti per i quarti di finale il sudafricano Kevin Anderson (4-6 6-3 7-6 contro Pablo Carreno Busta) che affronterà il croato Borna Coric (6-2 6-7 6-4 contro Taylor Fritz).

I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 14 MARZO

19:10 Finale Fritz T. (Usa) 1 2 78 4 Coric B. (Cro) 2 6 66 6 19:15 Finale Chung H. (Kor) 2 6 6 Cuevas P. (Uru) 0 1 3 21:10 Finale Herbert P.H. (Fra) 0 4 61 Kohlschreiber P. (Ger) 2 6 77 23:00 Finale Carreno-Busta P. (Esp) 1 6 3 66 Anderson K. (Rsa) 2 4 6 78

00:20 Finale Federer R. (Sui) 2 7 6 Chardy J. (Fra) 0 5 4 02:00 Finale Del Potro J. (Arg) 2 3 77 6 Mayer L. (Arg) 1 6 62 3 02:10 Finale Lopez F. (Esp) 0 3 4 Querrey S. (Usa) 2 6 6 06:15 Vittoria

per Ritiro Baghdatis M. (Cyp) – Raonic M. (Can) –













