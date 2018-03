Tennis: Roger Federer salterà la stagione sulla terra rossa. Niente Roland Garros ed in campo ad Halle

La clamorosa sconfitta nel 2° turno del Masters 1000 di Miami, contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, ha portato Roger Federer a prendere una decisione importante sul suo programma di impegni annuale. Lo svizzero, infatti, ha annunciato che non prenderà parte alla stagione sulla terra rossa.

Come si immaginava, infatti, non vedremo il campione svizzero a Roma ed a Parigi e dovrebbe tornare in campo tra quasi 3 mesi nell’ATP di Halle: “Ho deciso di non giocare nella stagione sul rosso. La scorsa settimana non ho giocato molto bene, questa anche – ha ammesso in conferenza stampa Roger – Ora ho un po’ di tempo per capire come stanno le cose. E’ stato importante tornare numero uno a Rotterdam, tenerlo ora o tornarci durante la stagione non lo è altrettanto. Penso sempre positivo, ogni match è un’opportunità nuova. Sono deluso per non aver trovato il modo di vincere oggi. Farò una pausa, mi allontanerò da tutto e tornerò poi sul campo di allenamento per lavorare“, ha concluso l’elvetico.













Foto: profilo twitter ATP World Tour