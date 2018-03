Tennis, Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer, non succedeva dal 2003

Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito.

Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a modificare la classifica: la sconfitta in Finale di Indian Wells e l’eliminazione contro Kokkinakis a Miami impediranno allo svizzero di difendere il primo posto. Era dal 12 maggio 2003 che un giocatore non balzava in testa alla classifica senza giocare (Llyeton Hewitt). Nadal aveva ceduto il numero 1 lo scorso 19 febbraio quando Roger Federer vinse la finale di Rotterdam.













(foto profilo Twitter Australian Open)