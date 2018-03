Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Roger Federer esce di scena al secondo turno. Kokkinakis firma l’impresa in tre set

L’australiano Thanasi Kokkinakis è l’uomo del giorno nel Masters 1000 di Miami 2018 (Stati Uniti). Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 Roger Federer, infliggendo il secondo ko consecutivo, in pochi giorni, allo svizzero dopo la finale di Indian Wells. Una sconfitta che costa caro all’elvetico che perde il primato del ranking ATP, in favore dello spagnolo Rafael Nadal. Iberico che, in questa maniera, potrà inizierà la stagione sulla terra rossa al vertice della graduatoria mondiale.

Nel primo set, sembra di assistere ad un monologo rossocrociato: Kokkinakis è molto falloso, favorendo Roger che, senza fare cose eccezionali, conquista il break nel quarto game e gestisce al servizio grazie al 75% dei punti ottenuti con la prima e all’83% con la seconda. Percentuali che danno fiducia al fenomeno di Basilea, vittorioso del parziale sullo score di 6-3.

Improvvisamente nel secondo set qualcosa si interrompe. Dopo aver mancato una palla break in apertura, Federer si smarrisce, perdendo la misura dei suoi colpi e mancando della dovuta profondità. Le problematiche, che in parte si erano viste ad Indian Wells, si replicano in modo evidente contro l’australiano. Quasi incredibilmente, l’aussie strappa il servizio a zero al più quotato avversario. Federer è costretto a salvare altri due break point prima di cedere definitivamente sul 6-3 nella frazione.

Si va al terzo e decisivo set e l’elvetico non sfrutta due break point nel sesto game, dovendosi arrendere al tie-break (7-4) e mettendo in evidenza uno stato psicofisico davvero precario. Occorre riposo al Maestro.













