Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di lunedì 26 marzo. Alexander Zverev soffre ma agli ottavi di finale, avanzano Kyrgios e Shapovalov

Giornata tra match e pioggia quella di Miami (Stati Uniti), nel tabellone maschile del Masters 1000 della Florida. Sul cemento americano Sascha Zverev (n.5 del mondo) suda le cosiddette sette camicie per avere la meglio dello spagnolo (testa di serie n.28 del torneo) David Ferrer. Il tedesco, sotto di un set (6-2), è stato costretto a sfoderare tutte le proprie armi per raggiungere gli ottavi di finale, aggiudicandosi i restanti due parziali con il punteggio di 6-2 6-4. Nel prossimo turno sarà super sfida contro l’australiano Nick Kyrgios (n.20 del mondo) che in poco più di 1 ora ha piegato il nostro Fabio Fognini con lo score di 6-3 6-3. Un match dominato dall’aussie, a tratti davvero ingiocabile.

Conferma il suo ottimo momento di forma il croato Borna Coric. Reduce dalla semifinale di Indian Wells, il n.36 del ranking ha avuto la meglio nei confronti dell’americano, testa di serie n.8, Jack Sock al termine di un confronto lottatissimo conclusosi 5-7 7-6 6-3 dopo 2 ore e 52 minuti di gioco. Coric, sorretto da un’ottima condizione fisica, è salito di livello nel corso dell’incontro e la vittoria del tie-break della seconda frazione ha ribaltato, di fatto, la storia del match in favore dello slavo.

21enne di Zagabria che agli ottavi se la vedrà con un altro giovane tennista ricco di talento, vale a dire il canadese Denis Shapovalov. Il n.46 del mondo, in un match spettacolare contro il n.14 ATP Sam Querrey, si è imposto 6-4 3-6 7-5 dimostrando non solo grandi doti tecniche ma anche morali, al cospetto di un avversario molto solido al servizio e con un dritto, a tratti, devastante. Il tennis sopraffino del 18enne nativo di Tel Aviv però ha fatto la differenza nei momenti importanti della partita.

Nel prossimo round troveremo anche lo spagnolo Fernardo Verdasco (testa di serie n.31), vittorioso contro il giustiziere di Roger Federer Thanasi Kokkinakis (3-6 6-4 7-6), che affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, liberatosi con un doppio 6-4 dello statunitense Steve Johnson, e Kevin Anderson, testa di serie n.6, che in rimonta ha superato il russo Karen Khachanov (4-6 6-2 6-3). Per il n.8 del ranking, finalista l’anno scorso agli US Open, bisognerà attendere il nome della sfida tra il ceco Tomas Berdych (n.13 ATP) e il giocatore stelle e strisce Frances Tiafoe (n.63 ATP) interrotta per oscurità sul punteggio di 7-6 2-6 4-5 e prolungatasi per via dell’arrivo della pioggia. Avanti di un set Berdych, ha dovuto subire la rimonta del talentuoso Tiafoe (6-2) nel 2° parziale. 20enne statunitense avanti 5-4 nell’ultimo parziale (un break per parte).

I RISULTATI DI LUNEDI’ 26 MARZO – MASTERS 1000 MIAMI

[31] F. Verdasco b. [Q] T. Kokkinakis 3-6 6-4 7-6(4)

[16] P. Carreno Busta b. S. Johnson 6-4 6-4

D. Shapovalov b. [11] S. Querrey 6-4 3-6 7-5

[17] N. Kyrgios b. [15] F. Fognini 6-3 6-3

[6] K. Anderson b. [32] K. Khachanov 4-6 6-2 6-3

[29] B. Coric b. [8] J. Sock 5-7 7-6 6-3

[10] T. Berdych vs F. Tiafoe interrotta per oscurità

[4] A. Zverev b. [28] D. Ferrer 2-6 6-2 6-4













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:profilo twitter Miami Open