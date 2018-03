Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California

Juan Martin Del Potro si regala un successo di grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del più grande.

PRIMO SET – Dopo un inizio equilibrato, Del Potro spinge molto con il suo dritto, facendo però la differenza con il rovescio lungolinea. Un colpo che sorprende un Federer non centrato come al solito sul campo. Tantissimi gli errori non forzati da parte dello svizzero. Un andamento che si riflette nel servizio perso a zero nel quinto game che permette all’argentino di condurre le danze nello score. Un vantaggio gestito abilmente dal sudamericano, forte anche di ottime percentuali al servizio (76% di punti ottenuti con la prima ed l’80% con la seconda rispetto al 38% del suo avversario). Sul punteggio di 6-4, il n.8 del ranking conquista il primo parziale sul 6-4.

SECONDO SET – Nel 1° game l’elvetico è costretto a fronteggiare due palle break ma ricorrendo alla battuta riesce a salvarsi. Il campione di Basilea non è brillantissimo come al solito ma lotta su ogni palla, cercando di raccogliere il più possibile. Le opportunità arrivano nel 10° gioco quando, grazie a due magie, si costruisce due chance “break”. La prima di servizio sostiene però l’argentino e la partita si protrae a tie-break. In questa fase succede di tutto: il n.1 del ranking ha quattro opportunità per far suo il parziale e nell’ultima sembra concludere ma la valutazione del suo servizio viene corretta dall’intervento dell’occhio di falco. Arriva un doppio fallo clamoroso di Roger che porta Del Potro ad avere un match point. La classe di Federer però è infinita e, nonostante indicibili difficoltà, riesce a sfoderare vincenti di pregevolissima fattura valsi il 10-8.

TERZO SET – E’ grande tennis in questo parziale. Del Potro e Federer giocano a tutto braccio per conquistare il successo nell’atto conclusivo. L’elvetico sembra essere più incisivo, specie con il dritto, minimizzando gli errori e trovando una grande profondità. Nel nono game due rovesci in back fanno decisamente male all’argentino, non in grado di gestire l’effetto del colpo eseguito dal rossocrociato. Roger va a servire per la vittoria finale e nonostante tre match point è il sudamericano a spuntarla con un paio di vincenti di dritto davvero straordinari. Al tie-break Del Potro domina la scena (7-2) ed infligge a “Sua Maestà” un ko pesante.













Foto: profilo twitter Indian Wells