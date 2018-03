Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: Novak Djokovic eliminato da Taro Daniel. Il serbo ko in tre set

Continua il periodo nero di Novak Djokovic. L’ex n.1 del mondo esce subito di scena nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) superato dal giapponese Taro Daniel (n. 109 ATP) con il punteggio di 7-6 4-6 6-1. Un ko pesante per il serbo, cinque volte campione del torneo californiano, tornato sui campi di gioco dopo gli Australian Open ed essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al gomito del braccio destro. Evidentemente, la miglior condizione è ancora distante per Nole che dovrà lavorare ancora molto prima di tornare ai suoi livelli.

Nel primo set l’avvio di Djokovic è positivo: break nel quarto game ed un controllo dello scambio abbastanza convincente. L’attuale n.13 del ranking si costruisce anche un’altra chance break nell’ottavo game per chiudere il parziale in proprio favore ma Daniel è bravo a salvarsi con il servizio. Scampato il pericolo, il nipponico trova energie insospettabili, strappando il servizio a Nole e protraendo il confronto al tie-break. In questa fase la maggior freschezza fisica e mentale del giapponese fa la differenza, vittorioso sul 7-3.

Nel secondo set Novak ha una reazione d’orgoglio e nel settimo gioco ottiene il break ai vantaggi esibendo dei colpi di pregevolissima fattura. Più con il talento che con la preparazione atletica lo slavo tiene a bada il rivale chiudendo il secondo parziale in proprio favore sul 6-4, annullando due break point.

Nel terzo set, però, come si suol dire, si spegne la luce. Passata l’ora di gioco, Djokovic crolla letteralmente dal punto di vista fisico, non riuscendo più a garantire uno standard elevato e subendo l’iniziativa del tennista del Sol Levante. Un Djokovic in uno stato di totale disarmo costretto ad alzare bandiera bianca sul 6-1 ed a salutare la California anzitempo.













Foto: profilo twitter Indian Wells