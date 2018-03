Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: Juan Martin Del Potro vince in rimonta. In semifinale se la vedrà con Milos Raonic

Sono Milos Raonic e Juan Martin Del Potro a formare la seconda semifinale del torneo di Indian Wells. Il canadese e l’argentino hanno avuto la meglio rispettivamente di Sam Querrey e Philipp Kohlschreiber, battuti entrambi in tre set, e si sfideranno per un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro uno tra Roger Federer e Borna Coric.

Il primo a scendere in campo è stato Raonic, impegnato in una sfida tra servitori contro l’americano Querrey. Una lotta dura, qualitativamente non eccellente ma intensa sì, vinta alla fine dal giocatore più abituato, aldilà del recente passato, a giocare questo tipo di partite, sbagliando meno nei momenti che contavano. Ha vinto infatti il giocatore che, pur con molti errori nel primo set, è riuscito a rimontare quando sul 5-4 e servizio Querrey non è riuscito a chiudere, regalando un parziale di 3 game (7-5). Raonic, però, non è riuscito a fare lo stesso nel secondo set: il break concesso in apertura si è rivelato decisivo (6-2), complice un netto calo fisico del canadese, in debito d’ossigeno e poco abituato nell’ultimo periodo a calcare con continuità i campi da tennis. Nel terzo set, quindi, la partita è diventata un botta e risposta al servizio: la differenza l’hanno fatta pochi punti, giocati con coraggio da Raonic (43-29 il conto dei vincenti), che ha sfruttato l’unica palla break avuta, chiudendo il match dopo 1h 51′ (6-3).

Lo sfidante di Raonic domani sarà Juan Martin Del Potro, che ha invece avuto bisogno di oltre 2 ore per battere, in rimonta, Philipp Kohlschreiber. Una semifinale che DelPo ha iniziato con le marce basse, forse per il problema alla schiena avuto negli scorsi giorni. Falloso nel primo set, l’argentino ha ceduto per due volte il servizio: una volta è riuscito a recuperarlo, la seconda no, consegnando il primo parziale al tedesco (6-3). Il numero 8 del mondo si è così dato una sveglia nel secondo set, crescendo notevolmente di livello, sia con la prima di servizio (18/22), sia con il dritto, impattando e portando il match al terzo set (6-3). Kohlschreiber ha provato ad opporre resistenza, annullando quattro palle break nel terzo game ma arrendendosi poco dopo. Del Potro gli ha pure concesso la chance di rientrare, ma il tedesco non le ha sfruttate: l’argentino torna così in semifinale ad Indian Wells per la prima volta dal 2013 e sabato sfiderà Raonic in una sfida tra due giocatori in cerca di rilancio.

I risultati di venerdì 16 marzo

[32] M. Raonic b. [18] S. Querrey 7-5 2-6 6-3

[6] J.M. Del Potro b. [31] P. Kohlschreiber 3-6 6-3 6-4













