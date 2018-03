Tennis, ATP San Paolo: Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale

Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo).

Nel primo set l’avvio dell’italiano è subito convincente. I colpi da fondo di Fognini non danno respiro a Garcia-Lopez costretto il più delle volte a percorrere la linea di fondo. La profondità di palla di Fabio si abbatte come una tempesta e si traduce in punti. Il break del terzo game dà il via al suo trionfo e da quel momento prende in mano ancor di più le redini dell’incontro. Senza concedere neanche una palla break, grazie al 75% di punti ottenuti con la prima di servizio ed al 64% con la seconda, il n.20 del ranking ATP porta a casa il 1° parziale sul 6-4.

Nel secondo set si assiste ad un soliloquio tricolore sul rosso sudamericano. Il tennista di Arma di Taggia delizia con colpi di pregevole fattura, andando avanti di due break (3-0) e mettendo in ghiaccio il confronto. Riesce, poi, ad annullare due palle break nell’unico gioco (il quarto) poco brillante della propria partita. Sul 6-2 infatti l’italiano fa suo l’incontro e può ritenersi soddisfatto.













Foto: profilo twitter Federtennis