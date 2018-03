Surf: Leonardo Fioravanti domina la scena nel Martinique Surf Pro

Reduce da un inizio non brillantissimo nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia, primo appuntamento della World Surf League 2018, Leonardo Fioravanti ritrova il sorriso in Martinica centrando il bersaglio grosso nella finale, opposto all’americano Nat Young.

Un percorso, senza macchia, per il nostro atleta che ha iniziato il suo darsi solido sulla tavola, piazzandosi in vetta alla propria batteria, mettendo in evidenza una confidenza particolare con le onde del luogo. Un’ottima condizione fisica lo ha sorretto nelle proprie esibizioni, riuscendo ad interpretare come nessun altro il “campo di gara”.

Un incedere aggressivo ma razionale quello del surfista italico che, heat dopo heat, è cresciuto di livello. Nei quarti di finale l’azzurro ha avuto la meglio del brasiliano Bino Lopes con 14.66 di valutazione, a fronte dei 12.70 punti dell’avversario. E poi la prova “suprema” in semifinale contro l’insidioso peruviano Miguel Tudela, contro il quale Leo ha sciorinato una prova di altissimo profilo tecnico, suggellato dai 18.00 punti totali (onda singola da 9.43 seguita da un secondo tentativo da 8.57).

Giunto in finale, contro lo statunitense, ha atteso il momento giusto per sferrare il suo attacco e, dopo una prima onda da 7.83, ha fatto seguire una prestazione da 9.00, fiaccando la concorrenza di Young. Fioravanti, dunque, ha potuto festeggiare con un score totale di 16.83 contro i 13.00 dell’americano. Un successo particolare con dediche: “E’ una bella sensazione vincere di nuovo, la mia ultima vittoria è stata nel 2014 credo. Sono entusiasta di aver vinto, per me ma anche per gli europei e per tutti gli italiani che mi supportano. Voglio dedicare questa vittoria a due persone che ho perso recentemente: mia nonna e Pierre Agnes, che ci manca tanto“.

Per quanto concerne la gara femminile, vittoria del surfista caraibica Chelsea Tuach che, con il punteggio di 13.40, ha prevalso contro l’esperta australiana Claire Bevilacqua.

Grazie a questo successo, Leonardo entra nella top5 dell'European QS (terzo posto) mentre scala il ranking internazionale, posizionandosi in settima piazza. Il prossimo round sarà quello alle Barbados (27 marzo-1 aprile).













Foto: comunicato WSL