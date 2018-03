Sport Invernali, un anno di trionfi per l’Italia! Vinte ben sette Coppe del Mondo

Ski World Cup Finals 2017/2018. Italy's Sofia Goggia winner the Downhill cup. Are (SWE) 14/03/2018. Photo: Marco Trovati/Pentaphoto

Un anno da ricordare per gli sport invernali nel Bel Paese? Sembrerebbe proprio di sì. Ben sette i successi nelle Coppe del Mondo delle discipline su neve e ghiaccio che si sono susseguite. Prestazioni di grande rilievo per il nostro movimento che al di là del sigillo olimpico, in alcuni casi, va lodato con forza.

Partiamo dallo sci alpino e da Sofia Goggia e Peter Fill. La bergamasca è un po’ l’icona del Circo Bianco italico. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Sfera di Cristallo di discesa, dall’ultima di Isolde Kostner datata 2001/2002, sono risultati degni di nota per una ragazza che di anni ne ha 25. Salita sul podio per nove volte in totale tra discesa, superG e gigante, con tre vittorie all’attivo tutte in velocità, Sofia è la stella di un movimento che, grazie a lei ed anche alle sue compagne (Federica Brignone ad esempio), ha vissuto momenti paragonabili a quelli nei quali gareggiava un certo Alberto Tomba. Certo, non si vogliono proporre paragoni così impegnativi, ma la Goggia promette decisamente bene.

Parlavamo di Fill, ebbene il 35enne nativo di Bressanone, mette in bacheca la sua terza Coppa del Mondo di specialità in carriera. Dopo le due di discesa degli ultimi due anni è arrivata quella nella combinata alpina. Un riconoscimento ottenuto, con solo due gare disputate in questa stagione, ma con l’azzurro capace di salire sul podio sia a Bormio (secondo) sia a Wengen (terzo). Un risultato che salva un anno al di sotto delle aspettative per lui nella velocità.

Venendo allo snowboard, il nome di Michela Moioli è il primo. Cinque vittorie stagionali, la Coppa del Mondo e l’oro a Cinque Cerchi nello snowboardcross. L’azzurra di Alzano Lombardo si è resa protagonista di un percorso che ha del clamoroso, entrata di diritto nel gotha dello sport italiano per continuità di risultati e picchi raggiunti. A farle compagnia il duo Emanuel Perathoner-Omar Visintin che nella specialità a coppie maschile, sempre dello snowboardcross, grazie a due successi in quest’annata ed a piazzamenti sempre ai piani alti, hanno regalato al Bel Paese un altra Sfera di Cristallo prestigiosa. Tavola sulle nevi che ha riservato al tricolore anche il trionfo del 38enne Roland Fischnaller che fa sua la Coppa del Mondo nel PSL dopo quelle del 2013 e del 2016. Una vittoria ottenuta proprio allo sprint grazie al sigillo di Winterberg, avendo la meglio sul russo Dmitry Loginov.

Rivolgendo lo sguardo al biathlon, a Konthiolahti (Finlandia) si è fatta la storia. E’ arrivato infatti il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer si è concretizzata la vetta nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che aveva centrato anche il bronzo a PyeongChang.

E poi la chiosa con Francesca Lollobrigida nello speed skating. L’azzurra grazie al terzo posto nella mass start di Minsk, ultima tappa di Coppa del Mondo, ha ottenuto il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014, coronando un’annata di grandi soddisfazioni, impreziosita dal trionfo di Coppa a Salt Lake City e da quello continentale di Kolomna.

L’ELENCO DELLE VITTORIE ITALIANE DI COPPA DEL MONDO NEGLI SPORT INVERNALI

Peter Fill – Coppa del Mondo Combinata alpina sci alpino

Sofia Goggia – Coppa del Mondo Discesa libera sci alpino

Michela Moioli – Coppa del Mondo snowboardcross

Roland Fischnaller – Coppa del Mondo PSL snowboard

Emanuel Perathoner-Omar Visintin – Coppa del Mondo snowboardcross a coppie

Italia – Coppa del Mondo staffetta mista biathlon

Francesca Lollobrigida – Coppa del Mondo Mass Start speed skating













Foto: FISI-Pentaphoto