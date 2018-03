Sport Invernali, tutti gli eventi della settimana 5-11 marzo: programma, orari e tv

Sta per iniziare un’intensa settimana per gli sport invernali: dal 5 all’11 marzo ci aspettano tante gare, la stagione invernale sta per finire e i grandi campioni si sfidano per le ultime gare dell’anno. Lo sci alpino andrà in scena a Kvitfjell con due prove veloci maschili e a Ofetrschwang per le prove tecniche femminili. La Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena mercoledì 7 marzo con le sprint di Drammen, poi nel fine settimana tutti a Oslo per la 50km e la 30km. Nel tempio di Holmenkollen saranno protagonisti anche sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Torna il biathlon dopo le Olimpiadi: appuntamento in Finlandia. Lo snowboard si dividerà invece tra Mosca per il cross e Scuol per il PGS. Si torna anche sul ghiaccio con i Mondiali all-around di speed skating ad Amsterdam.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutti gli eventi degli sport invernali nella settimana 5-11 marzo. Dettagliata anche la programmazione televisiva, prevista naturalmente DIRETTE LIVE scritte su OASport.

SCI ALPINO

Mar. 06/03 – Coppa Europa – DH maschile Kvitfjell (Nor)

Mar. 06/03 – Campionati Italiani Aspiranti – AC maschile e GS femminile Sarentino (Bz)

Mer. 07/03 – Campionati Italiani Aspiranti – AC femminile e GS maschile Sarentino (Bz)

Gio. 08/03 – Cdm – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00

Gio. 08/03 – Coppa Europa – GS femminile La Molina (Spa)

Ven. 09/03 – Cdm – GS femminile Ofterschwang (Ger) – ore 11.00 e 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 09/03 – Cdm – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00

Ven. 09/03 – Coppa Europa – GS femminile La Molina (Spa)

Ven. 09/03 – Campionati Italiani aspiranti – DH maschile e femminile Sarentino (Bz)

Sab. 10/03 – Cdm – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 10/03 – Cdm – SL femminile Ofterschwang (Ger) – ore 09.30 e 12.30, diuretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 10/03 – Coppa Europa – GS maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.00

Dom. 11/03 – Cdm – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 11/03 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.00

SCI DI FONDO

Mer. 07/03 – Cdm – Sprint TC maschile e femminiel Drammen (Nor) – ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 09/03 – Campionati Italiani ragazzi – Gimkana sprint maschile e femminile Piancavallo (Pn)

Sab. 10/03 – Cdm – 50 km TL maschile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 10/03 – Campionati Italiani ragazzi – Individuale maschile e femminile Piancavallo (Pn)

Sab. 10/03 – Coppa Italia Sportful – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Piancavallo (Ita)

Dom. 11/03 – Cdm – 30 km TL femminile Oslo (Nor) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 11/03 – Coppa Italia Sportful – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Piancavallo (Ita)

Dom. 11/03 – Campionati Italiani ragazzi – Staffetta maschile e femminile Piancavallo (Pn)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 09/03 – Cdm – Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 19.30, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Cdm – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Opa Cup – HS118 maschile e HS60 femminile Chaux-Neuve (Fra)

Sab. 10/03 – CoC – HS 134 maschile Zakopane (Pol)

Dom. 11/03 – Cdm – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 10.30, diretta tv Eurosport

Dom. 11/03 – Cdm – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 11/03 – Opa Cup – HS118 maschile e HS60 femminile Chaux-Neuve (Fra)

Dom. 11/03 – CoC – HS 134 maschile Zakopane (Pol)

COMBINATA NORDICA

Ven. 09/03 – CoC – Gundersen HS100/10 km maschile Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 10/03 – Cdm – Gundersen HS134/10 km Oslo (Nor) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – CoC – Gundersen HS100/10 km maschile e HS100/5km femminile Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 10/03 – Opa Cup – Gundersen HS60/4 km femminile e HS118/10 km maschile Chaux-Neuve (Fra)

Dom. 11/03 – CoC – Gundersen HS100/10 km maschile e HS100/5km femminile Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 11/03 – Opa Cup – Gundersen HS60/4 km femminile e HS118/5 km maschile Chaux-Neuve (Fra)

BIATHLON

Gio. 08/03 – Cdm – Sprint maschile Kontiolahti (Fin) – ore 17.45, diretta tv Eurosport

Ven. 09/03 – Cdm – Sprint femminile Kontiolahti (Fin) – ore 17.45, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Cdm – Staffetta singola e staffetta mista Kontiolahti (Fin) – ore 13.40 e 16.45, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Ibu Cup – Individuale maschile e femminile Uvat (Rus) – ore 08.00 e 11.00

Sab. 10/03 – Coppa Italia Fiocchi + Campionati Italiani jr/gio/asp – Individuale maschile e femminile Brusson (Ao)

Dom. 11/03 – Cdm – Mass start maschile e femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.30 e 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 11/03 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Uvat (Rus) – ore 08.00 e 11.00

Dom. 11/03 – Coppa Italia Fiocchi + Campionati Italiani jr/gio/asp – Sprint maschile e femminile Brusson (Ao)

SNOWBOARD

Mar. 06/03 – Campionati Italiani Assoluti – SBX maschile e femminile Moena (Ita)

Mer. 07/03 – Campionati Italiani Assoluti – PGS maschile e femminile Carezza (Ita)

Gio. 08/03 – Campionati Italiani Assoluti – PSL maschile e femminile Carezza (Ita)

Ven. 09/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 13.30

Sab. 10/03 – Cdm – SBX maschile e femminile Mosca (Rus) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Cdm – PGS maschile e femminile Scuol (Svi) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 13.30

Sab. 10/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Pec pod Snezkou (Cze) – ore 13.30

Sab. 10/03 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Tauplitz (Aut) – ore 12.00

Dom. 11/03 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Tauplitz (Aut) – ore 12.00

Dom. 11/03 – Cdm – Team SBX sprint maschile e femminile Mosca (Rus) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

FREESTYLE

Ven. 09/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Vogel (Svi) – ore 13.00

Sab. 10/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Vogel (Svi) – ore 13.00

Sab. 10/03 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Laax (Svi)

SCI ALPINISMO

Dom. 11/03 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Val Martello (Bz)

SCI VELOCITA’

Mar. 06/03 – Cdm – Gara-2 maschile e femminile Sun Peaks (Can)

Mer. 06/03 – Cdm – Gara-3 maschile e femminile Sun Peaks (Can)

SPEED SKATING:

Mondiali all-around ad Amsterdam (Paesi Bassi)

