Speed skating, Mondiali Universitari 2018: sette medaglie per l’Italia. Tris di ori per Davide Ghiotto

Si sono conclusi a Minsk, in Bielorussia, i Mondiali Universitari 2018 di speed skating: l’Italia ha ottenuto tre ori, tre argenti ed un bronzo. Sugli scudi Davide Ghiotto, che ha portato a casa tre vittorie sulle quattro gare alle quali ha preso parte. Ben si sono comportati però tutti gli azzurri scesi in pista.

Nei 5000 e nei 10000 metri maschili Davide Ghiotto ha preceduto Michele Malfatti per due splendide doppiette azzurre; i due, assieme ad Alessio Trentini, hanno anche trionfato nel team pursuit.

Lo stesso Trentini è stato squalificato nei 500, è giunto decimo nei 1000 e quarto nei 1500, distanza sulla quale Malfatti ha chiuso 17°. Nella mass start maschile Ghiotto ha chiuso 9° con 1 punto, Trentini 12° a quota 0. Non vi era formazione azzurra nel team sprint.

Nella mass start femminile secondo posto per Gloria Malfatti, con 45 punti. La stessa Malfatti, unica azzurra a partecipare alla rassegna, è giunta terza sui 5000 metri, mentre si è classificata quinta sui 3000 e sesta nei 1500, non partecipando a 500 e 1000 metri. Ovviamente, l’Italia non poteva schierare formazioni nel team pursuit e nel team sprint.













Foto: Profilo Facebook Davide Ghiotto

