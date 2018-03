Speed skating, Mondiali Allround 2018: una grande Francesca Lollobrigida chiude quinta, Andrea Giovannini nella top10

Seconda giornata di gare lungo l’anello di ghiaccio di Armsterdam (Olanda) nei Mondiali Allround di speed skating e primo titolo assegnato nel settore femminile. La giapponese Miho Takagi (166.905) si è infatti aggiudicata la vittoria finale, forte del successo odierno nei 1500 metri e del quarto posto nei 5000 metri.

La nipponica, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con l’oro nel team pursuit, l’argento nei 1500 metri ed il bronzo nei 1000 metri, si è portata a casa un successo meritato per la continuità di rendimento esibita, mettendosi alle spalle il trio olandese guidato dalla fenomenale Ireen Wust., seconda nei 1500 metri e prima nei 5000 metri (167.758). Sul gradino più basso del podio l’altra fortissima orange Antoinette de Jong (168.840).

Una competizione che, per i colori azzurri, sarà da ricordare grazie a Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana, uscita delusa dai Giochi per aver mancato la medaglia nella sua mass start, si è resa protagonista di una rassegna iridata eccellente, conclusa in quinta posizione (170.181), qualificandosi in terza piazza nei 1500 metri odierni ed arrivando sesta nei 5000 metri. Un piazzamento valorizzato anche dal precedere una campionessa assoluta come la ceca Martina Sablikova in classifica generale.

Per quanto riguarda gli uomini la partita è ancora decisamente aperta. Per il momento è l’olandese Patrick Roest a comandare con 76.677, conseguenza della vittoria nei 500 metri e del quarto posto nei 5000 metri. Alle sue spalle il norvegese Sverre Lunde Pedersen (76.801), vittorioso nei 5 km odierni, e l’asso dei Paesi Bassi Sven Kramer (76.845), con 8 titoli iridati in bacheca ed a caccia del nono sigillo. Domani nei 1500 e 10000 metri Kramer potrebbe prendere il largo ma attenzione a Pedersen che potrebbe stupire. In casa Italia, decima piazza per Andrea Giovannini, ottavo quest’oggi nei 5000 metri e desideroso di confermare la top10 anche nella giornata conclusiva.













Foto: pagina facebook Francesca Lollobrigida