Speed skating, Mondiali Allround 2018: il riscatto di Francesca Lollobrigida, non solo mass start in futuro?

Bisogna essere sinceri: quel sorriso ci era mancato. Le lacrime di PyeongChang e il settimo posto beffardo al termine della mass start, a pochi centesimi da un possibile podio, sono ricordi che fanno ancora male a Francesca Lollobrigida. Ma essere atleti di alto livello significa anche saper voltare pagina e guardare avanti.

Francesca nei Mondiali allround di Armsterdam (Olanda), nel Paese che la ospita ormai da qualche stagione per allenarsi, è riuscita a trasformare il pianto in risata. Per molti un quinto posto non può essere motivo di vanto, ma per chi segue lo speed skating sa cosa voglia dire. Lei, dedicatasi anima e corpo alla gara di gruppo, specialità nella quale eccelle già da qualche anno essendo anche in testa alla graduatoria di Coppa del Mondo, ha sempre considerato le altre distanze in funzione della mass start.

Nata e cresciuta rotellista, la romana ha scelto di cimentarsi sul ghiaccio per la medaglia a Cinque Cerchi e l’obiettivo mancato in Corea del Sud è uno stimolo per continuare a lottare. La rassegna iridata nei Paesi Bassi lo ha dimostrato. Gli ottimi piazzamenti ottenuti sulle distanze in programma, in particolare il 3° posto nei 1500 metri, può voler dire che la ragazza ha tutto anche per scegliere altri percorsi.

E’ vero, atlete come la giapponese Miho Takagi (oro iridato) o l’olandese Ireen Wust sono lontane però per una pattinatrice che ha ancora tanto da dare a questa disciplina è lecito attendersi anche dei miglioramenti sostanziali sulle distanze classiche. Per far questo però, qualcosa dovrà cambiare a livello di organizzazione. In una recente intervista Lollobrigida lamentava alcuni problemi strutturali nel contesto italiano. Attendersi dei miglioramenti da lei è auspicabile a patto che anche chi occupa ruoli dirigenziali e tecnici/gestionali si prenda le proprie responsabilità. La sfida al mondo è affascinante ma per concretizzare i successi servono talento e solidità alle spalle e non solo un aspetto più dell’altro.













Foto: comunicato Fisg