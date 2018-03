Speed skating, Finale Coppa del Mondo Minsk 2018: Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in Bielorussia

Giorni di marzo e giorni di finale di Coppa del Mondo di speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie rimaste ma con le motivazioni di sempre per centrare il bersaglio grosso.

Sarà un’Italia da mass start in Bielorussia. Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini vorranno chiudere in bellezza. La ragazzi di Frascati, reduce dalla cocente delusione del settimo posto ai Giochi, ha saputo resettare, ottenendo una brillante quinta posizione nella rassegna iridata olandese, dimostrando di essere una skater completa capace di andar forte anche nelle distanze classiche.

Tuttavia, la sua gara è quella di gruppo, nella quale è in vetta alla graduatoria di Coppa. La Corea è ormai messa alle spalle e le lacrime si sono già un po’ trasformate in sorrisi. Le qualità della laziale dovranno esprimersi ancora una volta al massimo in questo round per mettere il sigillo ad un’annata con molti alti.

Prospettive differenti per Giovannini. Il pinetano, terzo nella classifica generale e trionfante a Calgary (Canada), è più atleta da mezzofondo, prestato ad una specialità di questo genere, e non è un caso che le sue vittorie passate siano frutto di fughe. Tuttavia, se le gambe lo sorreggeranno, si giocherà la sue carte per strappare un piazzamento degno di nota.

Lo stesso vale per il team pursuit maschile, seppur orfano di una pedina fondamentale come Nicola Tumolero. Il 23enne di Roana, medaglia di bronzo a PyengChang nei 10000 metri e infortunatosi poco dopo il termine della gara dell’inseguimento a squadre, non potrà dare il proprio contributo. Verosimilmente sarà Michele Malfatti ad andare a comporre il terzetto con Giovannini e Riccardo Bugari. Le potenzialità sono più limitate ma gli azzurri getteranno il cuore oltre l’ostacolo.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLO SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Fisg