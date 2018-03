Sollevamento pesi, Europei 2018: Mirco Scarantino cede lo scettro, è argento nei -56 kg

Purtroppo, il tris Europeo è sfuggito a Mirco Scarantino. Il nisseno è stato battuto dallo spagnolo Josue Brachi nella categoria fino a 56 kg di peso corporeo agli Europei di Bucarest 2018 di sollevamento pesi, pur in una gara dal livello piuttosto basso, in cui Mirco ha evidenziato degli evidenti problemi chiudendo lontanissimo dalle misure cui ci aveva abituato in passato.

La gara, per Mirco, sembrava essersi messa nel migliore dei modi dopo lo strappo, chiuso a quota 115 kg: con un solo chilogrammo da recuperare sullo spagnolo Josue Brachi, aveva tutte le possibilità per andare a scavalcarlo nello slancio, prova in cui storicamente è sempre stato più competitivo dell’avversario. Al primo tentativo della seconda parte di gara, però, i primi dubbi: da 144 kg ha deciso di scendere a 138, riuscendo al primo tentativo pur senza convincere appieno. Dopo quella, due alzate fallite a 141 chilogrammi, senza mai mai riuscire a completare la girata in maniera completa per provare poi ad alzare il bilanciere sopra la testa e ottenere la misura che sarebbe valsa la prima posizione. Alla fine i 253 chili di totale sono valsi a Mirco la medaglia d’argento nel totale dietro lo spagnolo Brachi a 254 (116+138), mentre il rumeno Ilie Ciotoiu ha chiuso terzo con 247 dopo aver provato ad ottenere la prima piazza dello slancio. Oro che invece nello slancio è andato allo stesso Scarantino, il primo a sollevare 138 kg: poco rispetto alle aspettative della vigilia, più per le misure che per il risultato in sé.

Inutile nascondere che la prova odierna è stata deludente. Quasi sorpreso lo stesso Scarantino, quando ha fallito anche la terza alzata: impotente davanti ad errori cui non sapeva come reagire. Per contestualizzare, agli Europei non si fermava ad una misura così bassa dal 2013, dato che già nel 2014 era arrivato a quota 257. Lo scorso anno, invece, aveva toccato i 266 kg, mentre in carriera è stato capace di arrivare a 270. Dati sostanzialmente diversi da quelli odierni per cui servirà capire quali sono stati gli errori per andare a correggerli in vista dei prossimi appuntamenti e della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SOLLEVAMENTO PESI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: federpesistica