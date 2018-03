Sollevamento pesi, Europei 2018: Loredana Toma firma la -63 kg! Doppietta rumena, Alemanno sesta

Era la grande favorita della vigilia, nonché campionessa europea e mondiale in carica, e non ha fallito: la rumena Loredana Toma ha vinto con oltre 10 chilogrammi di vantaggio sull’avversaria più vicina gli Europei 2018 nella categoria fino a 63 kg. Di fatto, la 22enne rumena ha iniziato le proprie prove sulla pedana di Bucarest quando le altre avevano già terminato la gara. Nello strappo ha sollevato 100 chili in prima prova per poi salire a 105 nella seconda. Nella terza, errore a 110 che in ogni caso non ha pregiudicato la sua prestazione. Progressione di cinque chili in cinque chili anche nello slancio, in cui è andata liscia dai 121 ai 131 kg passando dai 126, tutti sollevati senza errori per un totale di 236 chilogrammi.

Il pubblico di casa ha avuto motivo di festeggiare, non solo per il suo oro, ma anche per la medaglia d’argento nel totale della seconda rumena impegnata: Irina Lepsa, che a sua volta ha accumulato 16 kg di margine sulla terza, in particolare grazie ad un ottimo slancio da 122 chili che le ha permesso di fare la differenza, arrivando a 219 di totale. Al termine di una lotta comprendente diverse atlete, la medaglia di bronzo è andata alla finlandese Anni Vuohijoki (91+112), che dopo la quarta posizione nello strappo ha conquistato il podio nella seconda parte di gara. Alle sue spalle con 200 chili la spagnola Irene Martinez, seguita dalla bulgara Gaya Shatova, quinta.

Sesta posizione per l’azzurra Maria Grazia Alemanno, che si è fermata a 198 kg, a sole cinque lunghezze dal podio. Purtroppo l’atleta italiana ha messo a referto solo due alzate valide: nello strappo ha sollevato 90 chili in prima prova per poi fallire due volte a 93, mentre nello slancio si è ripetuta la stessa situazione con 108 chili portati sopra la testa e 111 che l’hanno respinta nelle ultime due alzate.













Foto: Federpesistica