Softball, le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far crescere il movimento per Parigi 2024

La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo.

A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed Olanda. Il primo appuntamento sarà proprio in Italia, il 24 e 25 aprile a Caronno, per poi spostarsi a Praga il 27 e il 28. Dal 30 aprile al 2 maggio, invece, le americane si sposteranno in Olanda, ad Haarlem. Ultimo appuntamento in Francia, con uno scopo ben preciso.

“Noi, come federazione mondiale, abbiamo un obiettivo principale: Parigi 2024. Per noi oggi è una priorità“, ha dichiarato il presidente della WBSC Riccardo Fraccari (fonte FIBS). “Baseball e softball saranno presenti a Tokyo e molto probabilmente lo saranno anche a Los Angeles. Mantenere lo status di sport olimpico a Parigi darà continuità, ma soprattutto ci permetterà di entrare permanentemente nel programma dei Giochi. Purtroppo ci presenteremo in un paese dove baseball e softball non sono uno sport principale, anzi. Il nostro scopo, quindi, è quello di far vedere a Parigi, alla Francia ed al CIO che in Europa esiste un movimento compatto ed appassionato. Per questo motivo faremo questo tour internazionale con le ragazze dello USSSA Pride che terminerà proprio a Parigi”













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo