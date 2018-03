Softball, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia dovrà battere l’Olanda

Il CIO ha comunicato i criteri di qualificazione del softball a Tokyo 2020, quando questo sport farà il suo rientro ai Giochi dopo due esclusioni (Londra e Rio). Già si conosceva il numero delle partecipanti, sei, mentre adesso si conosce anche il percorso che le squadre dovranno affrontare.

Il Mondiale 2018 che si disputerà ad agosto a Chiba, in Giappone, qualificherà la vincitrice. Proprio la squadra nipponica è a sua volta già qualificata, essendo il Paese ospitante. Il resto delle partecipanti sarà definito attraverso dei tornei di qualificazione: quello di Asia/Oceania è in programma tra luglio e agosto del 2019 e darà l’accesso olimpico ad una sola squadra; nello stesso periodo si terrà il torneo americano, che qualificherà due formazioni; il torneo Europa/Africa, infine, si svolgerà tra settembre e ottobre e qualificherà una sola squadra.

Per l’Italia, quindi, sarà proprio questa l’occasione più plausibile per staccare il pass per i Giochi. Difficile, sogni a parte, che le azzurre possano vincere il Mondiale, mentre è più realistico vincere il torneo di qualificazione, in cui l’avversaria principale sarà la stessa dell’ultimo Europeo, l’Olanda. A meno che le orange, che nell’ultima finale continentale hanno avuto la meglio, non vincano, per quanto sia improbabile, la rassegna iridata e quindi non prendano parte al torneo di qualificazione.













Foto: Pier Colombo