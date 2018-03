Sofia Goggia: “Io portabandiera alle Olimpiadi 2022? Un onore che spetta a chi ha vinto tante medaglie, io ne ho poche”

Ski World Cup Finals 2017/2018. Italy's Sofia Goggia winner the Downhill cup. Are (SWE) 14/03/2018. Photo: Marco Trovati/Pentaphoto

Sofia Goggia oggi si è recata al Quirinale insieme a tutti gli azzurri capaci di vincere una medaglia alle Olimpiadi e Paralimpiadi di PyeongChang 2018. La bergamasca, vincitrice della discesa libera, ha ricevuto una menzione durante il discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. L’azzurra era visibilmente commossa e dopo la cerimonia di consegna del tricolore ha risposto ad alcune domande tra cui anche quella sulla possibilità che sia lei la nostra portabandiera ai Giochi di Pechino 2022: “Non ci ho ancora pensato ma credo che la bandiera debba portarla qualcuno che ha calcato e vissuto la neve da anni e che ha portato a casa risultati e tante medaglie. Io per ora ne ho solo due e ci sono atleti e atlete che ne hanno più di me. Tra quattro anni si vedrà, ora mi godo questi risultati e questa pace con me stessa. Io penso molto alla giornata e di stagione in stagione“.













(foto FISI Pentaphoto)