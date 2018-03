Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg 2018: l’Italia vince anche il PSL misto con Ochner-Fischnaller

L’annata in corso dello snowboard italiano dovrebbe non finire mai. Oggi, a Winterberg, è arrivato l’ennesimo trionfo in Coppa del Mondo grazie al successo di Nadya Ochner e Roland Fischnaller nel PSL misto, specialità che potrebbe entrare a far parte del programma olimpico a Pechino 2022.

Fischnaller, vincitore della gara individuale di ieri e della Coppa di specialità proprio in PSL, ha recuperato in finale ben 1″2 ad Andreas Prommegger: Austria 2 (coppia di cui faceva parte anche l’eterna Claudia Riegler, classe 1976), si è così arresa ai nostri portacolori nell’atto conclusivo della stagione.

Il podio è stato completato da Austria 3 (Dujmovits-Kislinger), che nella finale per il terzo posto si è imposta su Svizzera 1 di Mueller-Galmarini.

Se Fischnaller ha messo la ciliegina sulla torta ad una stagione positiva, pur con il rimpianto della mancata medaglia olimpica, la speranza è che questo risultato possa infondere nuova fiducia alla Ochner dopo un’annata al di sotto delle aspettative.

In gara erano presenti altre due coppie italiane: sia Giulia Gaspari-Maurizio Bormolini sia Elisa Caffont-Mirko Felicetti non hanno superato lo scoglio degli ottavi di finale.













Foto: Pagina FB Ochner