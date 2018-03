Snowboard, Coppa del Mondo Quebec City 2018: nel big air due azzurri in finale tra gli uomini

L’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di snowboard park & pipe riserva soddisfazioni per l’Italia: nelle qualificazioni del big air svoltesi nel pomeriggio italiano a Quebec City, in Canada, gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero sono passati alla finale che si disputerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Non ce l’ha fatta invece Nicola Dioli.

Gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero hanno piazzato dei buoni punteggi nella prima run, classificandosi al quinto e sesto posto, ritrovandosi poi rispettivamente sesto e nono al termine della seconda, centrando la qualificazione alla finale, che vedrà in gara 10 atleti dei 22 che si erano presentati alle eliminatorie. Non ce la fa invece Nicola Dioli, 14° al termine delle due discese. Il miglior punteggio, fatto registrare nella prima run, è dell’elvetico Jonas Boesiger.

I 10 finalisti della gara maschile

1 BOESIGER Jonas SUI 94.25

2 TRUCHON Antoine CAN 90.00

3 PARROT Max CAN 88.00

4 GERBER Carlos SUI 84.00

5 KONIJNENBERG Sebastien FRA 82.25

6 ZULIAN Emil ITA 78.25

7 STOJAK Tino CRO 76.50

8 JOBIN Francis CAN 76.00

9 LIVIERO Nicola ITA 75.00

10 KUNDRATITZ Philipp AUT 73.00

Nella gara femminile non c’erano italiane: delle 11 atlete iscritte in 6 sono passate all’atto finale. Il miglior punteggio, anche qui fatto registrare nella prima run, è della statunitense Julia Marino.

Le 6 finaliste della gara femminile

1 MARINO Julia USA 77.50

2 BOESCH Lia-Mara SUI 74.00

3 BLOUIN Laurie CAN 1996 72.50

4 JUGOVAC Lea CRO 65.25

5 SMANS Loranne BEL 56.25

6 SWEENEY Marguerite CAN 55.75













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it