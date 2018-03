Snowboard, colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL!

Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo.

Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, facendo registrare il miglior tempo in qualifica. Quando poi Loginov è uscito agli ottavi con Mirko Felicetti, dopo aver saltato una porta, l’azzurro ha avuto quella spinta in più per completare la rimonta. Il cammino dell’altoatesino è stato caratterizzato da una serie di derby tricolori: agli ottavi ha superato Daniele Bagozza, ai quarti Aaron March e in semifinale Maurizio Bormolini. Vittorie che hanno permesso a Fischnaller di accedere alla Big Final, dove ha dominato la sfida con l’austriaco Sebastian Kislinger, trionfando con 70 centesimi di vantaggio.

Sfuma invece il podio per Maurizio Bormolini, che viene sconfitto nella Small Final dallo sloveno Rok Marguc per 68 centesimi. Per quanto riguarda gli altri italiani, Mirko Felicetti si è fermato ai quarti, superato da Bormolini, mentre Edwin Coratti è uscito agli ottavi con lo svizzero Nevin Galmarini. Erano invece stati eliminati nelle qualifiche Christoph Mick 17°, Marc Hofer 39° e Gabriel Messner 52°.

Nella gara femminile arriva il successo della tedesca Selina Joerg, argento olimpico nel PGS, che supera nella Big Final la russa Alena Zavarzina per 11 centesimi. Completa il podio la svizzera Julie Zogg, che batte nella Small Final la polacca Aleksandra Krol. La Coppa del Mondo di PSL viene invece conquistata dalla russa Ekaterina Tudegesheva, che grazie al quinto posto odierno riesce a balzare al comando della classifica. Per quanto riguarda l’Italia, Nadya Ochner è stata eliminata agli ottavi da Joerg per 26 centesimi. Fuori invece nelle qualifiche le altre tre ragazze del Bel Paese: Giulia Gaspari 22°, Elisa Caffont 33°, mentre Alice Lombardi non ha terminato la sua prova.













