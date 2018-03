Snowboarcross, Michela Moioli vince la Coppa del Mondo se… Tutte le combinazioni necessarie per il trionfo

Michela Moioli è a un passo dal conquistare la seconda Coppa del Mondo di snowboardcross della carriera. La Campionessa Olimpica guida la classifica generale con 6810 punti e vanta un netto vantaggio nei confronti delle francesi Chloe Trespeuch (5890), Charlotte Bankes (5600) e Nelly Moenne Locoz (5540). Mancano ancora due gare al termine della stagione ma l’azzurra può già alzare la Sfera di Cristallo nel weekend quando si correrà a Mosca (Russia). Scopriamo nel dettaglio tutte le combinazioni necessarie per trionfare direttamente nella capitale russa.

– Vince

– Arriva seconda e Chloe Trespeuch non vince

– Arriva terza, Chloe Trespeuch non le finisce davanti, Charlotte Bankes e Nelly Moenne Locoz non vincono

– Arriva quarta, Chloe Trespeuch fa peggio di quinta, Charlotte Bankes fa peggio di seconda, Nelly Moenne Locoz non vince

– Arriva quinta, Chloe Trespeuch fa peggio di sesta, Bankes fa terza o peggio, Moenne Locoz fa terza o peggio

– Arriva sesta, Trespeuch fa peggio di settima, Bankes e Moenne Locoz fanno terza o peggio

– Arriva settima, Trespeuch fa peggio di nona, Bankes fa peggio di terza e Moenne Locoz fa peggio di seconda

– Arriva ottava, Trespeuch fa peggio di decima, Bankes e Moenne Locoz fanno peggio di terza

– Arriva nona, Trespeuch fa peggio di 12esima, Bankes e Moenne Locoz fanno peggio di terza

– Arriva decima, Trespeuch fa peggio di 13esima, Bankes fa peggio di quarta e Moenne Locoz fa peggio di terza

– Arriva undicesima, Trespeuch fa peggio di 14esima, Bankes fa peggio di quarta e Moenne Locoz fa peggio di terza

– Arriva dodicesima, Trespeuch fa peggio di 16esima, Bankes fa peggio di quinta e Moenne Locoz fa peggio di quarta

– Arriva tredicesima, Trespeuch fa peggio di 18esima, Bankes fa peggio di quinta e Monne Locoz fa peggio di quarta

– Arriva quattordicesima, Trespeuch fa peggio di 19esima, Bankes fa peggio di sesta e Moenne Locoz fa peggio di quarta

– Arriva quindicesima, Trespeuch fa peggio di 20esima, Bankes fa peggio di sesta e Moenne Locoz fa peggio di quinta

– Arriva sedicesima, Trespeuch fa peggio di 22esima, Bankes fa peggio di sesta e Moenne Locoz fa peggio di quinta

– Arriva sedicesima, Trespeuch fa peggio di 23esima, Bankes fa peggio di settima e Moenne Locoz fa peggio di quinta

– Arriva diciassettesima, Trespeuch fa peggio di 24esima, Bankes fa peggio di settima e Moenne Locoz fa peggio di sesta

– Arriva diciottesima, Trespeuch fa peggio di 25esima, Bankes fa peggio di settime e Moenne Locoz fa peggio di sesta

– Arriva diciannovesima, Trespeuch fa peggio di 27sima, Bankes fa peggio di settima e Moenne Locoz fa peggio di quinta e Moenne Locoz fa peggio di settima

– Nel caso in cui Michela Moioli arrivasse 20esima o peggio dovrà sperare in primis che Trespeuch non faccia punti e in sostanza che Locoz e Bankes arrivino nelle posizioni di rincalzo della small final